Hilton Worldwide Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Hilton Worldwide-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 9 Analystenbewertungen eine durchschnittliche Einstufung von "Gut" erhalten. Von den Analysten liegen keine Updates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 162,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,41 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 185,71 USD. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hilton Worldwide-Aktie eine Rendite von 39,13 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat die Aktie mit 38,46 Prozent eine deutlich höhere Rendite erzielt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer starken Aktivität bezüglich der Hilton Worldwide-Aktie geführt, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Hilton Worldwide mit einer Ausschüttung von 0,33 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.