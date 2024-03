Hilton Worldwide Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" durchschnittlich um -4,78 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +44,12 Prozent für Hilton Worldwide entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -4,66 Prozent, wobei Hilton Worldwide um 43,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hilton Worldwide liegt derzeit bei 34,08 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 36,77 zeigt an, dass Hilton Worldwide weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Hilton Worldwide investieren, mit einer Rendite von 0,33 % einen geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeit-Branche erzielen können. Infolgedessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide derzeit bei 38,9, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.