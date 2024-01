Hilton Worldwide Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Analysteneinschätzung für Hilton Worldwide fällt insgesamt positiv aus, da 6 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 162,67 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -9,88 Prozent fallen wird. Die aktuelle Einschätzung basierend auf der technischen Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hilton Worldwide-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Eine Ausweitung des RSI auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls negativ bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 18,65 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.