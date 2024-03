Hilton Worldwide Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,34 Prozent erzielt, was 46,3 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (−6,67 Prozent) liegt Hilton Worldwide aktuell 46,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Hilton Worldwide vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 204,88 USD eine Entwicklung von -19,1 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 165,75 USD fest. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse wird Hilton Worldwide auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 161,82 USD liegt und der Aktienkurs (204,88 USD) um +26,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs über die vergangenen 50 Tage liegt bei 189,88 USD, was einer Abweichung von +7,9 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert.

Fundamental betrachtet wird Hilton Worldwide im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,9 gehandelt wird, was einen Abstand von 19 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,95 ergibt und somit eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis nach sich zieht.