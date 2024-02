Hilton Worldwide Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die technische Analyse der Hilton Worldwide-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 158,92 USD, während der aktuelle Kurs bei 196,16 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +23,43 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 184,33 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +6,42 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Hilton Worldwide eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hilton Worldwide somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Hilton Worldwide-Aktie fällt positiv aus, mit 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 164,4 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -16,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hilton Worldwide-Aktie zeigt sich mit einem Niveau von 45,25 und 33,08 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Hilton Worldwide-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Analysteneinschätzungen.