Hilton Worldwide Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Hilton Worldwide: Analyse der Finanzindikatoren

In Bezug auf die Dividende weist Hilton Worldwide derzeit eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bei -2 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Hilton Worldwide beträgt derzeit 41,04 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hilton Worldwide in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hilton Worldwide deutet jedoch auf eine steigende Aufmerksamkeit hin, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hilton Worldwide-Aktie derzeit +7,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +23,8 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Hilton Worldwide auf Basis der verschiedenen Finanzindikatoren.