Hilton Worldwide Aktie: Finger Weg!

Die Analysteneinschätzung für Hilton Worldwide liegt insgesamt bei "Gut", basierend auf 6 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen. Im Durchschnitt beträgt das Kursziel der Analysten für Hilton Worldwide 162,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat sich Hilton Worldwide mit einer Rendite von 39,13 Prozent sehr gut entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 36,39 Prozent, und auch hier übertrifft Hilton Worldwide mit 2,74 Prozent deutlich den Durchschnitt.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigt sich bei Hilton Worldwide in den letzten Wochen eine negative Veränderung. Dies wird aufgrund der negativen Auffälligkeiten im Bereich der sozialen Medien mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet jedoch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hilton Worldwide in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Hilton Worldwide daher insgesamt mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Hilton Worldwide für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.