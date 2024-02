Hilton Worldwide Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Aktie von Hilton Worldwide wird derzeit aufgrund verschiedener Kennzahlen analysiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 32,39 als unterbewertet eingestuft. Dieser Wert liegt 32 Prozent niedriger als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Hilton Worldwide-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings ist sie auf längere Sicht weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Darüber hinaus wurden 3 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, was insgesamt zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hilton Worldwide derzeit mit 0,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine negative Bewertung.

Insgesamt wird die Hilton Worldwide-Aktie aufgrund der fundamentalen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und der Dividendenrendite als positiv bewertet, trotz der negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

