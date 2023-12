Hilton Worldwide Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

In den letzten zwei Wochen wurde Hilton Worldwide von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" und "Schlecht" bewertet wird.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide mit einem Wert von 32,57 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Hotels, Restaurants und Freizeit". Das Branchen-KGV liegt bei 50,21, was einer Unterbewertung von 35 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" hat Hilton Worldwide in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,14 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien lediglich um 3,83 Prozent, was einer Outperformance von +40,3 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufwies, übertrifft Hilton Worldwide mit einem Wert von 44,13 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten trübte, wurde das Unternehmen auch weniger intensiv diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hilton Worldwide-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.