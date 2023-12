Hilton Worldwide Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Analyse von Hilton Worldwide zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum eher schwach sind, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv, wobei in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hilton Worldwide im Vergleich zur Branche Hotels, Restaurants und Freizeit eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Hilton Worldwide-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -7,97 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hilton Worldwide eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.