Hilton Worldwide Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung von Aktien. Bei Hilton Worldwide zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hilton Worldwide liegt bei 53,54, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 35 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung für diesen Bereich vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Worldwide liegt bei 32,39, was 34 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hilton Worldwide. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung und zu mehreren bestätigten Handelssignalen in die "Schlecht"-Richtung.

Insgesamt erhält Hilton Worldwide von der Redaktion eine neutrale Einschätzung für die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI und eine gute Bewertung basierend auf dem KGV. Jedoch wird die Anlegerstimmung als schlecht bewertet.