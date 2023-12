Hilton Worldwide Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hilton Worldwide von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Hilton Worldwide war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hilton Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 357,28 USD. Der letzte Schlusskurs von 181,51 USD weicht somit um -49,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (221,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hilton Worldwide-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hilton Worldwide beläuft sich auf 49,97 und 49,88 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtbild und einem Rating von "Neutral".