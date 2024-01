Hilton Worldwide Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 39,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -0,92 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,05 Prozent für Hilton Worldwide in diesem Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 43,45 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Diskussionen über Hilton Worldwide in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal und eine optimistische Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Darüber hinaus wurden sechs Handelssignale ermittelt, wobei ein Signal auf "Gut" und fünf Signale auf "Schlecht" hinweisen. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hilton Worldwide-Aktie derzeit +8,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +23,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Beide Werte führen zu einer Einschätzung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hilton Worldwide. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsintensität führen schließlich zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hilton Worldwide bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird, obwohl sie technisch gesehen "Schlecht" eingestuft wird.