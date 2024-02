Hilton Worldwide Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um -9,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hilton Worldwide eine Outperformance von +48,17 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -9,19 Prozent, wobei Hilton Worldwide um 48,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. In beiden Bereichen führte die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass Hilton Worldwide sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 159,17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 197,57 USD lag, was einer Abweichung von +24,13 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 184,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 197,57 USD lag, was einer Abweichung von +6,83 Prozent entspricht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hilton Worldwide eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und acht negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hilton Worldwide ergab, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (31,35) führten zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Hilton Worldwide sowohl auf Basis des Aktienkurses, der technischen Indikatoren als auch der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating in einigen Bereichen, aber auch ein "Schlecht"-Rating in anderen Bereichen erhält. Die RSIs deuten auf ein "Neutral"-Rating hin.