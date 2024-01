Hilton Grand Vacations tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Hilton Grand Vacations hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" gut entwickelt. Mit einer Rendite von 2,51 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 2,82 Prozent, wobei Hilton Grand Vacations mit 0,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Hilton Grand Vacations im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Der Durchschnitt in der Branche beträgt 2,74 %, was einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hilton Grand Vacations neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 71,28, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 38,37 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzung der Analysten für Hilton Grand Vacations fällt insgesamt positiv aus. In den letzten 12 Monaten gab es 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 65 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 61,77 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating.