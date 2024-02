Hilton Grand Vacations ist zurück!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hilton Grand Vacations derzeit bei 41,75 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst 44,14 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,72 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 41,55 USD, was einen Abstand von +6,23 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Hilton Grand Vacations in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings haben unsere Programme eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird Hilton Grand Vacations in diesem Bereich mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt.

Die Betrachtung der Anlegerstimmung ergibt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergab eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", bestehend aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 63,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 43,48 Prozent bedeutet. Daher wird Hilton Grand Vacations auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.