Hilton Grand Vacations Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Grand Vacations hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -0,92 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,43 Prozent verzeichnet, liegt Hilton Grand Vacations mit einer Rendite von 1,52 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Hilton Grand Vacations in den letzten zwölf Monaten mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dadurch wird eine langfristige Einstufung als "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat wurden keine neuen Analystenbewertungen veröffentlicht. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 39,74 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 63,56 Prozent hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Hilton Grand Vacations beträgt aktuell 20,95 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und die Aktie als "Gut" einstuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie von Hilton Grand Vacations in dieser Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Stimmung wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hilton Grand Vacations aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.