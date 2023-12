Hilton Grand Vacations Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Hilton Grand Vacations-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu früheren Zeiträumen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt das Wertpapier insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 65 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 56,21 Prozent entspricht, wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,15 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 41,61 USD lag. Daher wird die Aktie charttechnisch neutral bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hilton Grand Vacations eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.