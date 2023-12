Hilton Grand Vacations Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten vier Wochen gab es bei Hilton Grand Vacations eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz blieb dagegen unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen dominierten. Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Die kurzfristige Analysebasis ergibt dagegen eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.