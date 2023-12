Hilton Grand Vacations Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hilton Grand Vacations liegt bei 18,92, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 31,01, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hilton Grand Vacations bei 42 USD und ist damit +14,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,8 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Hilton Grand Vacations in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -0,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,45 Prozent für Hilton Grand Vacations in diesem Vergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,12 Prozent, wobei Hilton Grand Vacations 6,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Grand Vacations aktuell 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem durchschnittlichen KGV von 49 unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.