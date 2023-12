Hilton Grand Vacations Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hilton Grand Vacations wurde aufgrund der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Hilton Grand Vacations in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 2,51 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Hilton Grand Vacations mit 2,24 Prozent eine gute Rendite erzielt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hilton Grand Vacations-Aktie in einem neutralen bis positiven Trend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 42,27 USD, mit einem letzten Schlusskurs von 41,81 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 36,9 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hilton Grand Vacations auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hilton Grand Vacations-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hilton Grand Vacations in verschiedenen Kategorien gute bis neutrale Bewertungen erhält.