Hilton Foods: Ein vielversprechendes Unternehmen für unser Basisdepot

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Heute möchte ich ein Thema beleuchten, welches viele Leser spannend finden könnten – die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten angesichts der aktuellen Wirtschaftslage. Als versierter Investor verfolge ich kontinuierlich den Markt und analysiere die neuesten Trends.

Die Bereitstellung von Fleisch und Fisch für große Lebensmittelhändler ist in der Regel ein Geschäft mit geringer Gewinnspanne. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet jedoch die Hilton Foods Group: Dieses Unternehmen, das nichts mit den Hilton Hotels zu tun hat, beliefert in jeder Region nur einen einzigen Lebensmittelhändler. Beispielsweise ist dies im Vereinigten Königreich Tesco und in Holland Ahold; Woolworths wird in Australien und Neuseeland beliefert.

Ein entscheidender Pluspunkt dieser Kundenbeziehung besteht darin, dass eine exklusive Partnerschaft...