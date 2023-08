Hilton Foods: Ein interessanter Kandidat für unser Basisdepot

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger,

Der Verkauf von Fleisch und Fisch an die großen Lebensmittelhändler ist normalerweise ein eher margenschwaches Geschäft. Nicht so bei der Hilton Foods Group, denn das Unternehmen, das mit den Hilton Hotels nichts zu tun hat, beliefert in jeder Region immer nur einen einzigen Lebensmittelhändler. In Großbritannien ist dies zum Beispiel Tesco, in Holland Ahold und in Australien und Neuseeland wird mit Woolworths zusammengearbeitet.

Der Vorteil dieser Kundenbeziehung ist, dass eine exklusive Partnerschaft gepflegt wird, bei der man den Partnern sogar Einblick in die eigene Bücher gewährt. Das schafft Vertrauen wo ansonsten die Geschäftspartner fürchten, vom anderen über den Tisch gezogen zu werden. Gleichzeitig führt die Zusammenarbeit mit nur einem Unternehmen in jeder Region dazu, dass die Logistik vereinfacht...