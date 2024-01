Hilton Food ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Hilton Food-Aktie ist insgesamt positiv. Von den Analysten gibt es eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 865 GBP, was einer potenziellen Performance von 13,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Stimmung in Bezug auf die Hilton Food-Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Hilton Food. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite für Hilton Food beträgt 4,73 Prozent, was 2,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Hilton Food-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt positiv entwickelt hat. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt wird die Hilton Food-Aktie von Analysten, Anlegern und auf Basis der Dividendenpolitik sowie der technischen Analyse positiv bewertet.