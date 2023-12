Hilton Food Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

Die Hilton Food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 690,28 GBP erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 730 GBP, was einem Unterschied von +5,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 694,54 GBP wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +5,11 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Hilton Food-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hilton Food bei 4,73 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt die Hilton Food-Aktie eine Performance von 48,96 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,18 Prozent für Hilton Food. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent hatte, lag Hilton Food um 45,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.