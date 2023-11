Hilton Food Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Kurs der Aktie Hilton Food steht am 10.11.2023, 21:46 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 706 GBP. Der Titel wird der Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Hilton Food auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hilton Food. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Hilton Food liegt mit einem Wert von 54,16 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 132 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 23,39. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Dividende: Hilton Food schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,73 % und somit 0,99 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,74 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".