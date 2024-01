Hilton Food Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hilton Food beträgt derzeit 4, was einer positiven Differenz von +0,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhalten sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Hilton Food waren. Dies zeigt sich auch in einem überwiegend positiven Stimmungsbarometer über den gesamten analysierten Zeitraum, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt Hilton Food mit einer Rendite von 48,96 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -3,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Obwohl das Sentiment in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält Hilton Food eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wird die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Neutral" bewertet.