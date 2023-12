Hilton Food Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Hilton Food liegt bei 33,96, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Food beträgt derzeit 60,48, was 154 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) von 23 liegt. Demnach ist die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Hilton Food mit einer Rendite von 48,96 Prozent mehr als 45 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,38 Prozent. Auch hier liegt Hilton Food mit 52,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Hilton Food. Die Anleger waren an fünf Tagen hauptsächlich positiv und an einem Tag eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hilton Food eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.