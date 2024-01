Hilton Food Aktie: Was soll das denn werden?

Der wichtige Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Hilton Food mit einem Wert von 63,88 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 25,03, was einem Abstand von 155 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überbewertung stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Hilton Food im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,3 Prozent erzielt, was 25,8 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -3,62 Prozent, wobei Hilton Food aktuell 35,92 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Hilton Food liegt bei 30,43, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Hilton Food weist eine Dividendenrendite von aktuell 4,09 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.