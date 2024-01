Hilton Food Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

In den letzten zwei Wochen gab es eine besonders positive Diskussion über Hilton Food. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert, zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hilton Food derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor, nämlich 4,73 % gegenüber 3,8 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hilton Food aktuell bei 693,45 GBP liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 765 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +10,32 % aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 719,72 GBP um +6,29 % über dem Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hilton Food führt bei einem Niveau von 52,05 zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,73 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt das Anleger-Sentiment eine positive Richtung für Hilton Food, während die Dividendenpolitik als neutral und die technische Analyse als insgesamt gut bewertet wird.