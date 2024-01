Hilton Food Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Mit einer Dividendenrendite von 4,73 Prozent liegt Hilton Food nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hilton Food bei 692,27 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 800 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 710,08 GBP, was einer Distanz von +12,66 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 60 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 60,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Hilton Food zahlt, was 162 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Nahrungsmittelbranche (23). Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie von Hilton Food als "Gut" ein, basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen von Analysten: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hilton Food vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 865 GBP, was einer Erwartung von 8,13 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.