Hilton Food Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Hilton Food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 692,79 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 776 GBP liegt, was einer Abweichung von +12,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 714,96 GBP, wobei der letzte Schlusskurs um +8,54 Prozent darüber liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird dem Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erteilt.

Die Dividendenrendite der Hilton Food-Aktie beträgt 4,73 Prozent, was lediglich 0,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,8) liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich erzielte Hilton Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +52,55 Prozent im Branchenvergleich für Hilton Food. In Bezug auf den "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 43,56 Prozent über dem Durchschnittswert von 5,4 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hilton Food zeigt sich in den sozialen Medien als eher neutral. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.