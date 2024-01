Hilton Food Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die technische Analyse der Hilton Food-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 694,12 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 755 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,77 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 724,28 GBP, was einem Abstand von +4,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Hilton Food-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut". In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie 4, was eine positive Differenz von +0,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hilton Food eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hilton Food als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 81,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,25 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Hilton Food haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.