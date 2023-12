Hilton Food Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Hilton Food-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hilton Food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 691,08 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (768 GBP) liegt damit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +11,13 Prozent. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (702,46 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,33 Prozent Abweichung). Somit wird die Hilton Food-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysten bewerten die Hilton Food-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (865 GBP) deutet auf ein Aufwärtspotential von 12,63 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Hilton Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -6,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,03 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Hilton Food mit 45,25 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.