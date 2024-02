Hilton Food Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Hilton Food Group plc zeigt eine positive Entwicklung in Bezug auf den Aktienkurs. Derzeit liegt der Kurs mit 786 GBP um +3,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, +11,62 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung basierend auf der charttechnischen Betrachtung für beide Zeiträume führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt Hilton Food eine Rendite von 30,19 Prozent, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,29 Prozent kommt, liegt Hilton Food mit 29,9 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem positiven Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 4, was eine positive Differenz von +0,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hilton Food von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Hilton Food insgesamt 2 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Die Kursprognose von 865 GBP für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 10,05 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt. Basierend auf diesen Informationen erhält Hilton Food eine "Gut"-Bewertung in Summe.