Hilton Food Aktie: Geht es jetzt los?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Hilton Food im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, und ausschließlich positive Meinungen wurden veröffentlicht. Jedoch wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hilton Food beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Hilton Food in den letzten Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hilton Food somit als "Neutral"-Wert bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Food bei 66,15, was über dem Branchendurchschnitt (27,87) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet und somit als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Hilton Food im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,19 Prozent erzielt, was 23,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -0,04 Prozent, wobei Hilton Food aktuell 30,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.