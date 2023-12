Hilton Food Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz über Hilton Food in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Hilton Food wurde in letzter Zeit unbedeutend mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. In Bezug auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt dieser für die Hilton Food-Aktie derzeit 689,78 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 732 GBP liegt (+6,12 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+6,34 Prozent), was auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Hilton Food somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über Hilton Food, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Laut den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich für Hilton Food ein insgesamt "Gut", da 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Bewertung und keine negativen Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hilton Food liegt bei 865 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 18,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.