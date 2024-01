Hilton Food Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg zeigte das Stimmungsbarometer an acht Tagen eine positive Tendenz. Zuletzt wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hilton Food diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche konnte Hilton Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,3 Prozent erzielen. Das bedeutet eine Outperformance von +35,8 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 26,06 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Hilton Food in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Hilton Food jedoch ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63 auf, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 25,04. Dies bedeutet eine Überbewertung um etwa 155 Prozent und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Hilton Food-Aktie der letzten 200 Handelstage um +12,19 Prozent abweicht. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt mit +5,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung unter den Anlegern positiv ist und Hilton Food in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor überdurchschnittlich abschneidet. Allerdings sollte die Überbewertung im Hinblick auf fundamentale Kriterien berücksichtigt werden.