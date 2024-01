Hilton Food Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Hilton Food Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen hinsichtlich ihrer Einstufung beurteilt. Dabei erhielt sie eine gute Bewertung, eine neutrale Bewertung und keine schlechte Bewertungen. Daher ergibt sich insgesamt eine langfristige Einstufung als "gut". Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Hilton Food. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 865 GBP, während der aktuelle Schlusskurs bei 800 GBP liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 8,13 Prozent hin, was mit der Einstufung "gut" verbunden ist. Zusammenfassend ergibt sich also aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Hilton Food eine Gesamteinschätzung von "gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor konnte die Hilton Food Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,96 Prozent erzielen, was 43,57 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere in der Nahrungsmittelbranche beträgt -3,3 Prozent, wobei Hilton Food aktuell um 52,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hilton Food beträgt aktuell 5,13 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,34, was darauf hindeutet, dass Hilton Food weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hilton Food-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +15,56 Prozent, was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,66 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls eine "gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine "gut"-Bewertung.