Hilltop Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das Finanzunternehmen Hilltop hat in den letzten zwölf Monaten eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Neutral" erhalten. Von insgesamt einer Bewertung fiel keine positiv und eine neutral aus. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die Kursprognose liegt bei 32 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Empfehlung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Hilltop bei 31,2 USD, was einer Abweichung von -5,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht und somit kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da die Abweichung nur bei +1,3 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat Hilltop im letzten Jahr eine Rendite von -8,49 Prozent erzielt, was 11,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,01 Prozent, und Hilltop liegt aktuell 6,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Hilltop deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine weitere "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt für Hilltop.