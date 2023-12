Hillstream Biopharma Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Tharimmune-Aktie hat in den letzten Tagen eine rückläufige Entwicklung erfahren, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 10,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs lediglich 0,54 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -94,62 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 3,42 USD, was einem Abstand von -84,21 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls gemischte Signale. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, sind in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Tharimmune in den sozialen Medien. Dies führte zu einer insgesamt negativen Bewertung durch die Redaktion, die die Aktie als "Schlecht" einstuft. Darüber hinaus wurde das Unternehmen auch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist.

Insgesamt ergibt sich eine eher negative Bewertung für die Tharimmune-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerdiskussionen und des Sentiments.