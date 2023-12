Hillstream Biopharma Aktie: Aus, Aus, Aus!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tharimmune laut dem Relative Strength Index ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tharimmune-Aktie beträgt 68,38, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert von 76,81 ergibt eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Tharimmune in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Tharimmune bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse ergibt für die Tharimmune-Aktie einen Durchschnitt von 9,59 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,505 USD, was einem Unterschied von -94,73 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,18 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-84,12 Prozent Abweichung), wodurch die Tharimmune-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich beurteilt, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, woraus die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Tharimmune.