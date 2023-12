Hillman Solutions-Anleger wird’s freuen!

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Hillman in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringe Häufigkeit von Beiträgen über Hillman zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Bei der Bewertung anhand trendfolgender Indikatoren erhält Hillman sowohl für den langfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch den kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) gleitenden Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,72 USD liegt, was einer Abweichung von +5,06 Prozent entspricht. Auch der letzte Schlusskurs des 50-Tage-Durchschnitts (7,33 USD) liegt mit einer Abweichung von +18,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Meinung der Analysten, die innerhalb der letzten 12 Monate Empfehlungen abgegeben haben, führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut", da 2 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Bewertungen und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Hillman liegt bei 11,13 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 27,58 Prozent entspricht. Somit erhält Hillman auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Hillman als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 17,02 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 31,89 eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt erhält Hillman somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.