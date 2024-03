Hillman Solutions Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Hillman wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Hillman aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 11,13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,47 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,98 USD. Insgesamt erhält Hillman eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Hillman-Aktie mit 9,98 USD derzeit +9,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und +16,05 Prozent über dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Hillman lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Hillman in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hillman besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Insgesamt waren die Anleger an fünf Tagen größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Hillman insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.