Hillman Solutions Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Aus der technischen Analyse der Hillman-Aktie ergibt sich, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt 8,32 USD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,21 USD, was einem Unterschied von +10,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier lag der letzte Schlusskurs (7,59 USD) über dem Durchschnitt (+21,34 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hillman also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Hillman-Aktie wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 11,13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 20,79 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut". Zusammengefasst erhält Hillman von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung für die Aktie ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hillman weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hillman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hillman-Aktie ergibt einen Wert von 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (22,82) zeigt, dass Hillman überverkauft ist und somit auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hillman.