Hillevax Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Hillevax beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 30,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 34,16 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hillevax keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hillevax für diese Stufe also ein "Neutral".

Die 12-monatige Analysteneinschätzung ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch die jüngeren Analystenberichte kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 73,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hillevax für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 16,13 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (14,39 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,26 USD) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung.

Zusammenfassend kann Hillevax für den RSI, das Sentiment und den Buzz, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung verzeichnen.