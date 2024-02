Hillevax Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Bewertung von Hillevax anhand von Sentiment und Buzz zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hillevax als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem Wert von 52,1 für RSI7 und 50,74 für RSI25.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Hillevax einmal als "Gut" und kein Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Für den aktuellen Kurs von 15 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 86,67 Prozent und ein mittleres Kursziel von 28 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15 USD mit +4,09 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 beträgt 14,98 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Insgesamt wird die Hillevax-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.