Hillevax Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Hillevax wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 51,24 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Hillevax abgegeben, da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 93,91 Prozent steigen wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Hillevax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,44 USD nur um 0,28 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,97 USD) liegt nur um -3,54 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Hillevax ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in sozialen Medien und Diskussionen. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Analyse von Hillevax.