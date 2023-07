Hillenbrand im Check!

Am 04.07.2023, 02:00 Uhr notiert die Aktie Hillenbrand an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 51.82 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Hillenbrand derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Hillenbrand ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,06 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,55 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Hillenbrand auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Hillenbrand sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hillenbrand mit einer Rendite von 19,25 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 45,32 Prozent. Auch hier liegt Hillenbrand mit 26,07 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.