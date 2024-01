Hillenbrand Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Hillenbrand-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt qualifizierten Analysen liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Für den letzten Monat ergaben sich 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" entspricht. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 61 USD, was einer potenziellen Performance von 27,48 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Hillenbrand-Aktie mit 17,45 Prozent mehr als 131 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 242,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hillenbrand mit 224,99 Prozent deutlich darunter liegt. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 45,51 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 47,85 USD liegt, was einer Abweichung von +5,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (40,91 USD) liegt mit einer Abweichung von +16,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Hillenbrand-Aktie veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hillenbrand beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.